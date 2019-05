São João de Limoeiro terá atração surpresa

NE10 Interior

Os show acontecem na rua da alegria e no Parque de Exposição de Animais Foto: Divulgação/Prefeitura de Limoeiro

Um artista de alcance nacional será anunciado como atração do São João de Limoeiro, de acordo com a Secretaria de Imprensa da cidade. A apresentação do nome do artista deve acontecer no lançamento do São João de Limoeiro no próximo sábado (1), em Recife.

Mais de 30 artistas foram confirmados como atração da festa, que será realizada em dois polos de animação: Cultura Popular, na Rua da Alegria, e Principal, no Parque de Exposição de animais. Nomes como Gustavo Mioto, Priscila Sena, Wesley Safadão, Gusttavo Lima e Mano Walter integram a grade.

Os shows do São João de Limoeiro serão realizados entre os dias 22 e 28 de junho.

Confira a programação completa:

Sábado - 22 de junho

Gustavo Mioto

Priscila Senna

John Geração

Domingo - 23 de junho

Matheus e Kauan

Banda Kitara

Segunda - 24 de junho

Wesley Safadão

Yasmin Santos

Eliane

Quarta - 26 de junho

Gusttavo Lima

Mano Walter

Maria Clara

Quinta - 27 de junho

Bruno & Marrone

Saia Rodada

Nanara Bello

Sexta - 28 de junho

Cavaleiros

Maiara & Maraísa