Rádio Jornal Garanhuns celebra aniversário com festa

Prêmios para os ouvintes e atrações musicais animam o fim de semana Foto: Rádio Jornal Caruaru

A Rádio Jornal Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, comemora com festa no centro da cidade, os 68 anos de inauguração. No local, prêmios para os ouvintes e atrações musicais animam o fim de semana nesta sexta-feira (31).

Também estão sendo oferecidos serviços para a população como corte de cabelo, aferição de pressão, entre outros.

O aniversário da rádio no dia 26 de maio. A emissora é a foi a primeira Rádio Jornal do Interior de Pernambuco.