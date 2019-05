Ouça a entrevista de Raquel Lyra no Repercutindo da Rádio Jornal

NE10 Interior

Prefeita Raquel Lyra participou do Repercutindo da Rádio Jornal Caruaru Foto: Ana Maria Miranda/NE10 Interior

A prefeita de Caruaru, Raquel Lyra (PSDB), participou do programa "Repercutindo", da Rádio Jornal de Caruaru. Ela falou sobre questões do São João da cidade, que terá sua abertura oficial na noite deste sábado (1º) na Estação Ferroviária. No Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga, os shows começam às 20h. As atrações são maestro Mozart Vieira e orquestra de pífanos, Elba Ramalho e Mano Walter.

Ouça a íntegra do debate: