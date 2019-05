Operação Incisão visa prender associados ao tráfico de drogas em Caruaru

NE10 Interior

A operação foi deflagrada nesta sexta-feira (31) Foto: Divulgação

A Polícia Civil deflagrou nesta sexta-feira (31) a operação incisão na cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Com o objetivo de prender pessoas ligadas ao tráfico de drogas, ação cumpre 14 mandados de prisão, além de 10 mandados de busca e apreensão.

Cerca de 70 policiais, entre civis, delegados, agentes e escrivães fazem parte da operação, que tem o apoio de uma equipe do canil do BIESP. De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), as investigações acontecem desde outubro de 2018.