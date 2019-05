Milene Pavorô, do Ratinho, visita TV Jornal Interior

NE10 Interior

Milene Pavorô participou do "Povo na TV", da TV Jornal Interior Foto: Antônio Virgínio

A assistente de palco do Programa do Ratinho (SBT), Milene "Pavorô" Uehara, esteve nesta sexta-feira (31) na sede do Sistema Jornal do Commercio Interior (SJCC) para participar do programa "Povo na TV", com Dilson Oliveira e Boquinha, já no clima do São João de Caruaru.

"Estou muito feliz de estar aqui primeiramente. Antes de "pavorar" no programa do Ratinho eu era bailarina. Na época de bailarina tinham várias turnês no Nordeste. Não posso nem dizer que eu conhecia porque era uma loucura de shows, então a gente chegava, fazia o show e ia embora. Mas eu sempre fui encantada pelo São João do Nordeste, Caruaru, Pernambuco. Amo demais essa região e quando eu recebi o convite para vir para cá fiquei muito, muito, feliz", disse, em entrevista ao NE10 Interior.

Natural de Barão Geraldo, distrito de Campinas (SP), Pavorô já fez trabalhos como bailarina, cantora e modelo. Ela já havia passado por Caruaru, mas agora terá a oportunidade de conhecer a cidade no projeto "As Aventuras de Pavorô no São João de Caruaru".

"Posso dizer que já passei por aqui, mas que eu conheci de verdade, não. As viagens são a trabalho, então a gente conhece o hotel, o palco do show, mas a cidade acaba não conhecendo. Agora vou conhecer, com certeza. Quero conhecer todas as pessoas, todas as comidas, tudo", apontou.

Pavorô irá conhecer um pouco da cultura e da comida da Capital do Agreste. A experiência será registrada pelas câmeras e exibida durante a programação da TV Jornal Interior. Perguntada sobre o que conhece como marca do São João da cidade, Milene responde: "Animação, sou uma pessoa muito alegre, muito feliz. Acho a festa de vocês muito animada. Quero curtir a animação, a festa, tudo".

Milene Pavorô estará na noite desta sexta no Forró Society, festa promovida pelo colunista social Thiago Lagos com o apoio da TV Jornal Interior. No sábado (1º), Pavorô conhece o Maior e Melhor São João do Mundo no dia da abertura da festa. No domingo, ela segue para participar de um evento de beleza em Olinda.