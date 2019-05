Divulgada programação do 2ª Festival Café Cultural de Taquaritinga do Norte

NE10 Interior

O evento resgata e valoriza a cultura do café, muito rica na cidade. Foto: Divulgação

A segunda edição do Festival Café Cultural de Taquaritinga do Norte, Agreste de Pernambuco, já tem data marcada. O evento será entre os dias 11 e 14 de julho, época em que a cidade já registra temperaturas baixas e proporciona um clima agradável para os visitantes. O festival enaltece a riqueza natural e aquece a economia da cidade. O café de Taquaritinga, tipo arábica típica, é a primeira planta cafeeira a ser trazida para o Brasil ainda em 1727, cultivado às sombras das árvores.

O evento resgata e valoriza a cultura do café, muito rica na cidade. O café é 100% orgânico, só recebe adubação natural e já é exportado para vários países. A programação do festival conta com oficinas voltadas para jovens e adultos, diversas apresentações culturais, cortejos e grandes shows com artistas locais, regionais e de renome nacional, divididos em oito polos culturais.

Os polos serão: Multicultural (principal); Teatro Sesc Cultural (no altar da praça); Literário (salão de Verônica, ao lado da igreja Matriz); Erudito (Igreja Matriz de Santo Amaro); Arte e Poesia (Praça Antônio Pereira); Oficina (escolas do município); Artesanato (Praça Antônio Pereira) e Café no Coreto. O festival contará ainda com uma caminhada ecológica, na qual os participantes poderão visitar os pontos turísticos da cidade e plantios de café orgânico. O evento é realizado pela prefeitura, através da Diretoria de Cultura, junto ao Ministério da Cultura e Governo do Estado.

Confira a programação completa:

POLO SESC CULTURAL

Dia 11 de julho - “Sarau Estudantil” – Apresentações de alunos da rede escolar do municipio

Peça teatral “O Malassombro”, da cidade de Arcoverde

Apresentação de Dança “Samba de Coco Trupé”, da cidade de Arcoverde

Banda “Dama do Rei”, da cidade de Caruaru ,

Dia 12 de julho - Apresentação do grupo “Bacamartes”

Apresentação de Quadrilhas Juninas

Show com a dupla Socorro e Mazé

Dia 13 de julho - Apresentação dos Maracatus Estrela de Ouro e Nação Coroado”

Peça teatral: “O Peru do Cão Coxo”, da cidade de Limoeiro

Apresentação do grupo “A Cocada”, da cidade de Olinda

Show com “Cacau Miranda”

POLO PALCO PRINCIPAL

Dia 12 de julho - Adiel Luna, Santanna o cantador e Flávio Leandro

Dia 13 de julho - Cristina Amaral, Maestro Spock e mais uma atração a definir

Dia 14 de julho - Bia Villa Chan, Maestro Forró e Dorgival Dantas

POLO LITERÁRIO

Dia 11 de julho - Felipe Silva e Concurso de Contos

Dia 12 de julho - Alexandre Revoredo e Milena Pessoa

Dia 13 de julho - Mesa redonda com jornalistas

POLO ERUDITO:

Dia 11 de julho – Atração a definir

Dia 12 – Clássicos Sanfonados

Dia 13 - Orquestra 19 de Julho

POLO ARTE E POESIA

Dia 11 de julho – Roda de Capoeira e Academia de Cordel de Caruaru

Dia 12 de julho – Alexandre Revoredo e Grupo da 3ª Idade

Dia 13 de julho – Apresentação infantil (Mamulengos)