Agricultor é morto com quatro tiros na cabeça em Cupira

NE10 Interior

A vítima conversava com um amigo quando foi surpreendido por um suspeito que efetuou cinco disparos Foto: Divulgação

Um agricultor de 40 anos foi morto a tiros na cidade de Cupira, no Agreste do estado. Segundo informações da Polícia Militar (PM), Silvano Cicero José conversava com um amigo quando foi surpreendido por um suspeito que efetuou cinco disparos, quatro na cabeça da vítima. O agricultor morreu na hora.

O suspeito fugiu a pé e não foi identificado até o momento da publicação desta reportagem. O caso será investigado pela Polícia Civil, que trabalha com a possibilidade de execução.

O corpo de Silvano foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). De acordo com a Polícia, a vítima não possuia antecedentes criminais.