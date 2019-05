TV Jornal lança clipe do São João Danado de Bom; Confira

NE10 Interior

Repórteres e apresentadores da TV Jornal participaram da gravação Foto: TV Jornal Interior

A TV Jornal Interior lançou nessa quarta-feira (29), o clipe do São João Danado de Bom. A peça, gravada no ponto mais alto de Caruaru, o monte Bom Jesus, anuncia a chegada da época mais aguardada do ano. Repórteres e apresentadores da TV Jornal participaram da gravação.

