Protesto contra contingenciamento de verbas da educação é realizado em Caruaru

Protesto está sendo realizado pelos estudantes no centro de Caruaru Foto: Carolina Pinto/TV Jornal Interior

Um grupo de estudantes realiza um novo protesto contra o contingenciamento de verbas para as universidades e institutos federais por parte do Governo Federal. O ato acontece no centro de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, e em outras cidades do País.

Participam do protesto estudantes do câmpus Agreste da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), professores e trabalhadores. No dia 15 de maio, estudantes, professores e outros envolvidos na causa já tinham realizado um protesto em Caruaru.

"Precisamos continuar mostrando aos cidadãos brasileiros a verdade sobre a universidade brasileira e sua importância, desmentindo as perseguições de Bolsonaro e seu ministro", escreveram os organizadores, em panfleto para convocar pessoas para o protesto. A divulgação é assinada pela União Nacional dos Estudantes (UNE) e pela Frente Brasil Popular.