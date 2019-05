Elba Ramalho e Mano Walter são atrações da abertura do São João de Caruaru

NE10 Interior

O cantor Mano Walter se apresenta na noite de sábado no pátio de eventos de Caruaru Foto: Arnaldo Félix

Durante o primeiro final de semana do São João 2019 de Caruaru, três polos de animação da festa serão ativados; o pátio do forró, Alto do Moura e a estação ferroviária recebem atrações.

A celebração começa a partir da próxima sexta-feira (31) com o São João na roça. A caravana vai até a Vila de Pau Santo, onde Marlene do Forró, Pedrinho do Acordeon e Josildo Sá se apresentam. No sábado, o projeto itinerante acontece na Vila Rafael, com o Trio Santa Rosa, Walmir Silva e a banda Bicho do Mato.

O Pátio de eventos também funciona no fim de semana. Com shows de Maestro Mozart Vieira e orquestra de pífanos, Elba Ramalho e Mano Walter no sábado; e Renilda Cardoso, Tayrone e banda Mastruz com Leite no domingo (2).

O polo Alto do Moura terá programação no sábado a partir das 12h com Santanna - o Cantador e Jucélio Vilela. Já a Estação Ferroviária terá programação de quarta a domingo, das 16h às 0h. No local, exposições em homenagem à vida e obra de Sebastião Biano, Marlene do Forró, Marrone do Palhoção, Severino Vitalino e o Fogueteiro Manoel Mamoca.

Além disso, haverão três programações de comidas gigantes no fim de semana. No sábado, o maior chocolate quente acontece às 18h e o maior cozido de milho na manteiga será realizado a partir das 20h. No domingo, a caminhada do tareco e mariola sai às ruas.

Confira a programação do fim de semana:

31 de maio (sexta-feira)

19h - São João na Roça:

- Onde? Vila de Pau Santo

- Pedrinho do Acordeon

- Marlene do Forró

- Josildo Sá

01 de junho (sábado)

12h - Alto do Moura:

- Trio Remelexo

- Humberto Bonny

- Larissa & Laura

- Marcos Diskarado

Comida Gigante:

18h - Chocolate Quente Gigante - São João da Escócia.

20h - Festa do Cozido de Milho na Manteiga de Garrafa - Bairro Petrópolis.

19h - São João na Roça:

- Onde? Vila Rafael

- Trio Santa Rosa

- Walmir Silva

- Bicho do Mato

20h - Pátio do Forró:

- Orquestra de Pífanos & Maestro Mozart Veira

- Elba Ramalho

- Mano Walter

02 de junho (domingo)

Comida Gigante:

15h -11ª Caminhada do Tareco e Mariola – Vassoural

12h - Alto do Moura

- Trio Chamego Bom

- Jucélio Vilela

- Santanna

20h - Pátio do Forró:

- Renilda Cardoso

- Tayrone

- Mastruz com Leite