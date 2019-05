Dono do bordão "eita, gota serena", André Almeida participa de programa do SJCC Interior

NE10 Interior

Na entrevista, André brincou com a fama e com os telespectadores do programa Foto: Reprodução/TV Jornal Interior

O digital influencer André Almeida participou do programa Jailma Entrevista nessa quarta-feira (29). A atração foi transmitida para as redes sociais do Sistema Jornal do Commercio do Interior (SJCC).

Na ocasião, o humorista brincou com a fama, relembrou a morte de Gabriel Diniz e ligou para os apresentadores da TV Jornal Interior, Dilson Oliveira e Givanildo Silveira. Além das ligações, o digital influencer mandou mensagens para os telespectadores do programa.

Autor dos bordões "eita, gota serena" e "tá tá tá pegando fogo", o humorista ficou conhecido na internet após vídeos humorísticos brincando com os internautas. No instagram, André tem mais de 90 mil seguidores.

Confira o programa completo: