Caminhão carregado de melancias tomba na BR-104 em Caruaru

Parte da carga ficou espalhada pela rodovia. Foto: Divulgação/PRF

Um caminhão carregado de melancias tombou na BR 104, próximo a Central de abastecimento em Caruaru (CEACA), no Agreste, na tarde dessa quarta-feira (29). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a causa do acidente foi um problema mecânico. Ninguém ficou ferido, mas parte da carga ficou espalhada pela rodovia.

O acidente interditou a via sentido Caruaru/Agrestina. Segundo a PRF, o trânsito normalizou por volta das 17h.