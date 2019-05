Banco do Brasil de São Bento do Una reabre 10 meses após explosão

NE10 Interior

Agência do Banco do Brasil voltará a funcionar na próxima segunda-feira (3) Foto: reprodução/TV Jornal

Depois de 10 meses da explosão sofrida no dia 31 de julho do ano passado, a agência do Banco do Brasil de São Bento do Una, no Agreste de Pernambuco, voltará às atividades. A reabertura está marcada para esta segunda-feira (3). Na ocasião, a agência do Bradesco também foi alvo dos criminosos, e já voltou a funcionar de forma parcial.

A expectativa da reabertura é grande para o comércio local, que ficou prejudicado com o não funcionamento das agências. Na época, o crime aconteceu às vésperas da principal festa da cidade, a Corrida da Galinha.

Relembre o caso

As duas agências foram alvo de ataques no dia 31 de julho de 2018, por volta das 2h30. Houve confronto entre policiais do Batalhão Especializado do Interior (Bepi) e a quadrilha, e dois criminosos morreram.

Cerca de dez homens participaram da ação. Durante o roubo, uma família foi feita refém dentro de uma residência e foi preciso fazer uma negociação para a liberação das vítimas.

Além disto, um carro foi incendiado na frente do destacamento da Companhia da PM de São Bento do Una, para impedir a saída dos policiais. Na ação, foram apreendidos um fuzil, duas espingardas calibre 12, bananas de dinamite e uma quantia em dinheiro.