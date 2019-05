Trânsito do centro de Caruaru passará por alterações durante o São João

NE10 Interior

As vias que passam pela alteração ficam próximo ao pátio de eventos Luiz Lua Gonzaga Foto: Reprodução

O trânsito da cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, será alterado durante o São João. A decisão foi informada pela Autarquia Municipal de Defesa Social, Trânsito e Transportes (Destra) e entra em vigor a partir do próximo sábado (1).

A rua Dr. Júlio de Melo é uma das afetadas pela mudançaFoto: Wesley Santos

As vias que passam pela alteração ficam próximo ao pátio de eventos Luiz Lua Gonzaga, polo principal do São João de Caruaru. No local, algumas ruas serão interditadas após às 18h, com liberação apenas para veículos credenciados. Outros locais passam por alterações até o dia 30 de junho.

Ruas como a Travessa Manoel Suburim, a rua Agnelo dias Vidal, a rua São Vicente de Paula e a rua Dr. Júlio de Melo serão afetadas pela decisão.