São João Danado de Bom 2019 é lançado com festa no Monte Bom Jesus

NE10 Interior

Cantor Alcymar Monteiro foi a principal atração da festa

A TV Jornal Interior realizou na noite dessa quarta-feira (29) o lançamento do São João Danado de Bom. No evento, foram apresentados os projetos da emissora para o período junino, além do clipe de São João. Já com o clima característico da época, a festa contou com decoração de bandeirinhas e balões, no Monte Bom Jesus, um dos principais pontos turísticos de Caruaru, Agreste pernambucano.

Evento contou com shows musicais no ritmo de forró Foto: Ana Maria Miranda/NE10 Interior

A festa contou com a presença de clientes e parceiros do SJCC Interior e do São João Danado de Bom. O cantor Alcymar Monteiro foi a principal atração do evento, que também teve uma apresentação anterior e contou com a participação de uma quadrilha junina.

Para o diretor executivo do SJCC Interior, Carlos Humberto Rocha Júnior, está será a maior cobertura já vista do São João. “Teremos equipes espalhadas por todo o Estado. Vamos acompanhar o que tem de melhor na festa pública e na privada. E hoje nada melhor do que fazer o lançamento no Monte, no coração da cidade. Teremos mais de 100 horas de transmissão, juntando todos os veículos. São mais de 150 profissionais envolvidos nessa cobertura”, afirmou.

“É o maior projeto do Sistema, são mais de quatro meses de planejamento para conseguirmos que cada veículo faça sua cobertura, TV Jornal, Jornal do Commercio, Rádio Jornal e NE10 Interior. A gente está com todos os correspondentes envolvidos, é um projeto muito robusto e vai atender a necessidade de mostrar a festa de todas as cidades”, pontua o gerente de programação da TV Jornal Interior, Diego Martinelly.

Givanildo Silveira, Carlos Humberto e Dilson OliveiraFoto: Ana Maria Miranda/NE10 Interior

O diretor de marketing do Ser Educacional, Bruno Burgos, um dos pilares do grupo é valorizar a cultura. “Sem sombra de dúvidas para Caruaru o São João é muito importante. A gente está apoiando pela primeira vez esse projeto e estamos muito felizes”, contou.

“A gente está aqui comemorando o sucesso que é o São João, com as grandes marca parceiras que apoiam esse e outros projetos nessa época tão importante. É um momento de celebração”, ressaltou a gerente comercial Gabriele Oliveira.