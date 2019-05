Prefeito de Belo Jardim expulsa vereadores da base aliada da gestão municipal

NE10 Interior

A decisão foi anunciada nas redes sociais do Prefeito Foto: Reprodução/Facebook

O prefeito da cidade de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, Hélio dos Terrenos (PTB), expulsou dois vereadores da sua base aliada. Os parlamentares Marcos Buchudo (PSB) e Evandro Macarrão (DEM) não mais integram o grupo da gestão municipal.

A decisão foi anunciada através da rede social do Prefeito, que divulgou um vídeo afirmando que os vereadores "querem manter o prefeito na rédea curta, de forma benéfica para eles". Hélio dos Terrenos afirma ainda que não entrará em maiores detalhes sobre a razão do desligamento, mas diz que a relação chegou ao limite.

Em nota divulgada nas redes sociais, o vereador Marcos Buchudo comentou que fez o seu papel de aliado por dois anos e que últimas reuniões com o governo expôs o descontentamento do população de Belo Jardim com o atraso de salários de servidores e aposentados, atrasos nos pagamentos nos transportes dos Transportes Fora do Domicílio (TFD) e faltas de serviços nos Programas de Saúde da Família (PSF). Segundo ele, o motivo da expulsão foi a "não aceitação das críticas positivas" dele, que estariam sendo recebidas pelo prefeito como ofensas.

Confira o vídeo: