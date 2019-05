Motociclista morre após bater na traseira de caminhão na BR-423, em Paranatama

NE10 Interior

Um motociclista morreu após colidir na traseira de um caminhão semirreboque na BR-423, em Paranatama, Agreste de Pernambuco, na noite dessa terça-feira (28).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motocicleta trafegava no sentido Garanhuns/Águas Belas, quando colidiu na traseira do caminhão.

Segundo a PRF, a suspeita é de que o caminhão transitava sem iluminação traseira e em velocidade muito baixa. O motorista fugiu do local. Posteriormente, o caminhão foi encontrado pela PRF às margens da rodovia.

Uma equipe do Instituto de Criminalística esteve no local do acidente para realizar a perícia e dar início aos procedimentos de investigação.