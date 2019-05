Juizado do Forró está nos preparativos para o São João de Caruaru

NE10 Interior

Foto: Divulgação/Prefeitura de Caruaru

O Juizado do Forró está nos últimos preparativos para o São João de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, que começa neste sábado (1º). O serviço é prestado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) em parceria com a Asces-Unita, pela 11ª edição.

O juizado atua contribuindo com a segurança do evento, resolvendo conflitos e solucionando denúncias relacionadas ao direito do consumidor e os crimes de menor potencial ofensivo.

Este ano, o Juizado do Forró estará em funcionamento nos dias 1º, 7, 14, 16, 21, 22, 24, 28 e 29 de junho. Durante os outros dias de festividades, em caso de necessidade, o juizado dará um suporte em parceria com o Espaço Mulher.

Também participam da iniciativa a Defensoria Pública, o Ministério Público e as polícias Civil e Militar. A equipe de atendimento é formada por estudantes de Direito da Asces-Unita, juízes, promotores e membros da OAB-Caruaru.

No ano passado, 30 audiências foram realizadas durante a festa.