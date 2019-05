NE10 Interior

O corpo da vítima foi encaminhado para o IML de Caruaru Foto: Reprodução;TV Jornal Interior

Uma jovem de 18 anos foi assassinada com um tiro na cabeça nessa terça-feira (28), em uma estrada de terra no município de Santa Cruz do Capibaribe, Agreste de Pernambuco. Segundo informações da Polícia Militar (PM), Silvia Eduarda, conhecida como "Silvinha", tinha passagem pela polícia.

A motivação do crime, assim como os suspeitos, não foram identificados até a publicação desta notícia. O caso será investigado pela Polícia Civil, que trabalha com a possibilidade de execução.

O corpo de Silvia Eduarda foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru.