Governo do Estado paga R$ 800 mil do São João de 2018 à Prefeitura de Caruaru

A Prefeitura de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, anunciou na noite dessa terça-feira (28) que o Governo do Estado realizou o pagamento de R$ 800 mil relativos ao convênio firmado para o São João do ano passado.

De acordo com o presidente da Fundação de Cultura e Turismo da cidade, Rubens Júnior, o valor será destinado ao último fornecedor da festa de 2018 que faltava receber.

"Nós insistimos muito nesse pagamento, porque isso atrapalha o contato com os fornecedores. Alguns fornecedores que irão receber esse valor continuam prestando serviço esse ano e a gente devendo o ano passado", explicou, em entrevista à TV Jornal Interior.

Ainda segundo Rubens Júnior, a prefeitura agora tentará firmar um novo convênio para este ano. Ele afirmou ainda que a Fundarpe deu um indicativo que o valor deverá ser menor, em pouco mais de R$ 600 mil.

