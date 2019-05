Alepe realizará sessão solene em homenagem ao centenário do Central

NE10 Interior

O time caruaruense completa 100 anos no dia 15 de Junho. Foto: Reprodução/TV Jornal

O Centenário do Central será tema de uma Sessão Solene da Assembléia Legislativa de Pernambuco (Alepe), no Recife. A solenidade acontece no dia 11 de junho, às 18h, na sede do poder legislativo estadual. A reunião foi solicitada pelo deputado estadual Tony Gel.

A solenidade deve contar com o coral Vozes de Pernambuco, formado por servidores da Alepe, para cantar os hinos do alvinegro e do Brasil. Torcedores, ex-jogadores e a diretoria do clube devem estar presentes no evento. O time caruaruense completa 100 anos no dia 15 de Junho.