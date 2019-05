Veja vídeo do São João de Caruaru com voz de Gabriel Diniz e Petrucio Amorim

NE10 Interior

O vídeo foi divulgado na noite dessa segunda-feira (27) Foto: Reprodução/Prefeitura Municipal de Caruaru

A Prefeitura Municipal de Caruaru divulgou na noite dessa segunda-feira (27), o vídeo oficial do São João 2019. O comercial foi gravado com vozes de Petrúcio Amorim e Gabriel Diniz, que morreu em um acidente aéreo em uma região de mangue em Sergipe. O cantor se apresentaria na cidade no dia 7 de junho.

O vídeo seria divulgado nesta terça-feira (28), mas teve a publicação antecipada em homenagem ao cantor.

Confira:

Relembre o caso

O cantor Gabriel Diniz morreu após a queda de um avião bimotor em uma região de mangue no início da tarde desta segunda-feira (27) em Porto do Mato, na cidade de Estância, região sul de Sergipe. Ele voltava de um show em Feira de Santana, na Bahia, para a cidade de Maceió, em Alagoas.

Gabriel Diniz estava escalado para diversos shows em Pernambuco durante o mês de junho. Caruaru era uma das cidades onde o artista se apresentaria. Em nota divulgada na noite dessa segunda-feira (27), a Prefeitura de Caruaru lamentou o ocorrido.