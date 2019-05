Último show de Gabriel Diniz no São João de Caruaru ficará na memória dos fãs

Antonio Virginio Neto NE10 Interior

Último show do cantor em Caruaru foi no São João 2018 Foto: Arnaldo Felix

O cantor Gabriel Diniz, que morreu em um acidente de avião nessa segunda-feira (27), foi uma das atrações principais do São João de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, em 2018. O músico apresentou-se no dia 16 de junho do ano passado, com transmissão da TV Jornal Interior.

A consultora de vendas Ana Cléa, 29 anos, estava presente na festa. Para ela, o show de Gabriel Diniz tinha uma energia diferente. "O show dele era sempre diferente de todos que já fui. Muito contagiante! Lembro-me que faltou espaço pra tanta gente, era um show que você se divertia o tempo todo", explicou. Ana Cléa revela ainda estar em choque com a notícia do falecimento do cantor. "Ainda não acredito que uma pessoa tão jovem, de um coração bom, se foi dessa forma", revelou.

Segundo a estudante Martha Melo, 21, a alegria e irreverência de Gabriel Diniz marcaram a apresentação em 2018. "O show foi maravilhoso, a alegria e irreverência de Gabriel chamava a atenção de todos os fãs. Ele era sempre gentil e acessível", explica. Para Martha, o show ficará para sempre marcado na memória.

Gabriel Diniz se apresentaria na edição 2019 do São João de Caruaru no dia 7 de junho, no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga. A Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru ainda não decidiu a atração que deve compor a grade no espaço deixado pelo eterno GD.

Segundo Rubens Júnior, presidente da fundação, os ajustes ainda estão sendo realizados. "Tem várias opções, há um movimento nas redes sociais sugerindo que a faça um apanhado dos dois últimos shows de Gabriel Diniz no Pátio de Eventos e apresente no dia. Tem outras pessoas sugerindo nomes. É um processo ainda em construção, não tem muito o que adiantar, mas com certeza iremos anunciar a forma de homenagem a Gabriel Diniz. Não tem muito o que substituir, até porque Gabriel Diniz é insubstituível", explicou.

Acompanhe a transmissão do dia 16 de junho. O show de Gabriel Diniz começa a partir das 1h19min.