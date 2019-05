Profissionais da saúde farão mutirão no São João de Caruaru

NE10 Interior

Todos os polos contarão com unidades de pronto atendimento Foto: Seic/PMC

Cerca de 500 profissionais da saúde irão trabalhar na edição 2019 do São João de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Secretaria de Saúde da cidade, a equipe intitulada "Forrozando com Saúde", estará em locais estratégicos da festa, com estoques de insumos, medicamentos e ambulâncias. Além do atendimento emergencial, serão distribuídos 50 mil preservativos e material educativo para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis.

Entre os profissionais envolvidos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, motoristas, auxiliar de serviços gerais, arte-educadores, inspetores da vigilância sanitária e equipe do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) prestarão assistência no local. As equipes estarão em todos os polos do São João.

Unidades de saúde do município estarão funcionando com equipes de plantão 24h. A rede municipal de saúde dispõe da UPA do Vassoural, UPA do Salgado, UPA Boa Vista e UPA Rendeiras.

Polos

No parque de eventos Luiz Gonzaga, a estrutura irá contar com sala vermelha equipada com desfibrilador, ventilador mecânico, leitos de observação, ambulância do SAMU e diversos tipos equipamentos para atendimento de urgência e emergência. Equipes da vigilância sanitária também atuarão no local.

Na estação ferroviária, um ponto de atendimento fixo será montado para a realização de primeiro atendimento, já no polo Azulão e Polos da zona rural, uma ambulância com equipe poderá realizar a remoção para pontos fixos de atendimento.

No polo Alto do Moura, um esquema de pronto atendimento funcionará aos sábados e domingos, com suporte de uma equipe de saúde. Casos mais graves poderão ser transferidos através de uma ambulância. A operação será semelhante no polo do monte Bom Jesus, que contará com uma equipe para prestar os primeiros atendimentos em ambulância.