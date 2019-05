IV Conipe começa nesta terça-feira em Santa Cruz do Capibaribe

NE10 Interior

O evento começa nesta terça (28) e vai até a sexta (31) Foto: Divulgação

A quarta edição do Congresso de Inovação Profissional e Empresarial (Conipe) começa nesta terça-feira (28) e segue até sexta-feira (31) em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. O tema desta edição é "A tecnologia que move o mundo!".

A programação conta com 14 minicursos nas áreas de Gestão e Educação ligadas à temática da tecnologia, além da presença de dois palestrantes de renome nacional e internacional. Ainda é possível fazer a inscrição no Polo Unopar Santa Cruz, localizado na Avenida Pedro Teodoro Aragão, 39, bairro Nova Santa Cruz. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (81) 3731.3822.

As palestras magnas de abertura começam às 19h no Centro de Eventos do Moda Center Santa Cruz. O evento contará com exposição de impressora 3D, robôs produzidos com matérias recicláveis, além de recursos tecnológicos voltados para a educação.

Um dos palestrantes é o professor Jayse Ferreira, que este ano foi indicado ao prêmio Melhor Professor do Mundo. Ele ministra a palestra "Como obter bons resultados através de práticas pedagógicas inovadoras". Jayse já venceu duas vezes o prêmio Professores do Brasil, concedido pelo Ministério da Educação (MEC).

O segundo palestrante é Luís Rasquilha, consultor de 10 das 50 empresas mais inovadoras do mundo. O tema será "O futuro da (des) conexão". Luís Rasquilha tem formação nos Estados Unidos e Dinamarca, e conta com experiência internacional de consultoria na Europa, África, EUA e América do Sul.