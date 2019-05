Confira vagas de emprego para o interior nesta terça-feira

NE10 Interior

Agências do trabalho divulgam vagas de emprego disponíveis no interior de Pernambuco nesta terça-feira (28). As oportunidades disponíveis, apresentam exigências mínimas como experiência e escolaridade. O salário varia de acordo com a função.

Os interessados devem comparecer à unidade mais próxima da Agência do Trabalho ou acessar o site do Ministério do Trabalho. Em Caruaru, o endereço é a Rua Padre Antônio Tomáz, número 127, no bairro Maurício de Nassau. O atendimento é acontece entre às 7h e 13h. É importante levar documentos como carteira de trabalho, RG e CPF.

Confira as vagas disponíveis

Arcoverde

Uma vaga para Açougueiro com 6 meses de experiência e ensino médio incompleto

Uma vaga para Analista de cobrança em instituições

financeiras com 6 meses com ensino médio completo

Uma vaga para Farmacêutico com 6 meses de experiência e ensino superior completo

Cinco vagas para Motorista de ônibus rodoviário com 6 meses de experiência e ensino fundamental completo

Uma vaga para Padeiro com 6 meses de experiências ensino médio incompleto

Uma vaga para Protético dentário com 6 meses de experiência e ensino médio completo

Uma vaga para Técnico de rede de telecomunicações com 6 meses de experiência e ensino médio completo

Bezerros

Uma vaga para Caixa lotérico com 6 meses de experiência e ensino médio completo

Uma vaga para Supervisor administrativo com 6 meses de experiência e ensino médio completo

Uma vaga para Cozinheiro de restaurante com 6 meses de experiência e escolaridade não exigida

Santa Cruz do Capibaribe

Uma vaga para Atendente balconista com 6 meses de experiência e ensino médio completo

Uma vaga para Atendente de farmácia - balconista com 6 meses de experiência e ensino médio completo

Uma vaga para Auxiliar de cozinha com 6 meses de experiência e escolaridade não exigida

Uma vaga para Confeiteiro com 6 meses de experiência e escolaridade não exigida

Uma vaga para Cortador, a mão com 6 meses de experiência e ensino fundamental completo

Duas vagas para Costureira de máquinas industriais com 6 meses de experiência e ensino médio completo

Oito vagas para Costureiro a máquina na confecção em

série com 6 meses de experiência e ensino fundamental completo

Cinco vagas para Costureiro, a máquina na confecção em

série com 6 meses de experiência e escolaridade não exigida

Uma vaga para Diretor de arte (publicidade) com 6 meses de experiência e ensino médio completo

Uma vaga para Montador de vidros com 6 meses de experiência e escolaridade não exigida

Uma vaga para Promotor de vendas com 6 meses de experiência e ensino médio completo

Uma vaga para Serralheiro com 6 meses de experiência e ensino fundamental completo

Caruaru

10 vagas para Atendente de lanchonete sem experiência exigida e ensino médio completo

Uma vaga para Barman com 6 meses de experiência e ensino médio completo

Uma vaga para Desenhista industrial de produto de

moda (designer de moda) com 6 meses de experiência e ensino médio completo

Uma vaga para Gerente de produção com 6 meses de experiência e ensino médio completo

Uma vaga para Mecânico de auto em geral com 6 meses de experiência e ensino médio incompleto

Uma vaga para Mecânico de manutenção de motocicletas com 6 meses de experiência e ensino fundamental completo

Uma vaga para Promotor de vendas com 6 meses de experiência e ensino superior incompleto

Uma vaga para Repositor - em supermercados com 6 meses de experiência e ensino médio completo

Uma vaga para Técnico em fibras ópticas com 6 meses de experiência e ensino médio completo

Uma vaga para Vendedor pracista com 6 meses de experiência e ensino médio completo

Petrolina

Uma vaga para Analista financeiro (economista) com 6 meses de experiência e ensino fundamental incompleto

Uma vaga para Auxiliar administrativo com 6 meses de experiência e ensino médio completo

10 vagas para Auxiliar de cozinha com 6 meses de experiência e ensino médio completo

Uma vaga para Auxiliar de padeiro com 6 meses de experiência e ensino fundamental incompleto

Uma vaga para Auxiliar operacional de logística com 6 meses de experiência e ensino médio completo

Duas vagas para Chefe de cozinha com 6 meses de experiência e ensino médio completo

Uma vaga para Confeccionador de clichês de flexografia com 6 meses de experiência e ensino médio completo

Uma vaga para Costureira de máquinas industriais com 6 meses de experiência e ensino fundamental completo

Uma vaga para Gerente de loja e supermercado com 6 meses de experiência e ensino médio completo

Uma vaga para Operador de caixa com 6 meses de experiência e ensino médio completo

Uma vaga para Padeiro com 6 meses de experiência e ensino fundamental incompleto

Duas vagas para Recepcionista atendente com 6 meses de experiência e ensino médio completo

Duas vagas para Supervisor de vendas comercial com 6 meses de experiência e ensino médio completo