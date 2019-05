Amigos de Caruaru lamentam morte do cantor Gabriel Diniz

NE10 Interior

Gabriel Diniz ficou famoso nacionalmente após a música "Jenifer" virar hit do verão. Foto: Reprodução/TV Jornal Interior

Vários amigos de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, do cantor Gabriel Diniz, que morreu nessa segunda-feira (27) em um acidente aéreo em Sergipe, lamentaram o falecimento dele. Gabriel Diniz ficou famoso nacionalmente após a música "Jenifer" virar hit do verão.

O jornalista Thiago Lagos teve a oportunidade de entrevistá-lo mais de 20 vezes. O último contato que eles tiveram foi em um casamento ocorrido na última sexta-feira (24) na cidade, no qual GD foi a principal atração.

"Ele foi a grande atração do casamento, eu entrei no camarim e assim como ele sempre me recebia, foi com alegria. A gente tem que lembrar do Gabriel alegre, feliz, a gente sempre brincava no camarim, um cara que me recebia super bem", comentou. Thiago pediu ainda orações para Gabriel Diniz e os familiares.

O empresário Fred Gomes tinha uma amizade de 10 anos com Gabriel Diniz. "Além de tudo o que o pessoal já conhece, do show, da alegria, da dança, ele era uma pessoa muito humilde, atenciosa, que se preocupava se estava dando tudo certo para o contratante também", revelou. Ao falar de GD, ele não consegue conter as lágrimas pela saudade do amigo.

Este ano, Gabriel Diniz iria se apresentar mais uma vez no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga, no dia 7 de junho, dentro da programação do São João de Caruaru. "Nós ainda não planejamos isso, vamos começar a pensar quando passar esse primeiro impacto", disse o presidente da Fundação de Cultura e Turismo, Rubens Júnior, sobre uma possível substituição do artista na grade de shows.

A dupla caruaruense Larissa e Laura gravou a música "Choque de Realidade" em parceria com Gabriel Diniz. Ambas passaram um dia gravando com o artista. "O contato foi pouco, mas a gente já viu o amor de pessoa que ele era. Muito simpático, carinhoso, alegre", disse Larissa. "É muito chocante uma pessoa com a energia tão boa ir embora tão cedo. Está sendo difícil acreditar, ainda não caiu a ficha", completou a irmã.

