"2019 só coisas boas", disse Gabriel Diniz em entrevista para a TV Jornal

O cantor Gabriel Diniz se apresentou em dezembro do ano passado na Arena Caruaru, na Capital do Agreste pernambucano, e concedeu entrevista ao jornalista Thiago Lagos.

Como a entrevista aconteceu no fim de dezembro, Thiago Lagos perguntou sobre a expectativa do artista para o ano seguinte. "2019 só coisas boas, muitas novidades, muito projeto novo", respondeu Gabriel Diniz. O artista faleceu nessa segunda-feira (27) em um acidente aéreo em Sergipe.

Durante a entrevista, GD também afirmou que apostou na música "Jenifer", que virou hit do verão após ser recusada por Gusttavo Lima. "Eu apostei em 'Jenifer' pela irreverência da música, minha identidade é ser divertido, alegre, falar de amor e ser brincalhão", contou.

A conversa com o artista foi veiculada no quadro "Na Balada", do programa Sobretudo, da TV Jornal Interior.

