Silvio Nascimento deve assumir cargo no governo Bolsonaro

Silvio Nascimento deverá assumir cargo na Embratur Foto: divulgação

O jornalista caruaruense Silvio Nascimento (PSL) deverá assumir um cargo no governo Jair Bolsonaro (PSL). Ele foi convidado para ser coordenador geral de publicidade e propaganda da Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo, autarquia especial do Ministério do Turismo). Silvio irá nesta segunda-feira (27) a Brasília para conhecer o trabalho, traçar metas e fazer um planejamento junto à equipe.

"Estou muito feliz pelo convite e a nomeação no Diário Oficial deve estar saindo nos próximos dias. Para mim é um orgulho fazer parte do governo Bolsonaro, assim como foi um orgulho muito grande ser um dos pioneiros a defender a candidatura do então deputado Jair Bolsonaro", revelou Nascimento, em entrevista à Rádio Jornal Caruaru. Silvio Nascimento revelou que chegou a ser convidado para assumir outros dois cargos no governo, mas não aceitou por não ter conhecimento técnico para assumi-los.

No ano passado, Silvio candidatou-se a deputado estadual. Ele recebeu 14.796 votos e não se elegeu. Agora, Nascimento é cotado para ser o candidato do PSL nas eleições municipais de Caruaru. "Fortalece muito nosso grupo político. O PSL será protagonista nas eleições em Caruaru", disse.

Embratur

O novo presidente da Embratur será o recifense Gilson Machado Neto. Ele foi empossado na sede do Ministério do Turismo, em Brasília. Na quarta-feira (29) haverá a cerimônia pública de posse, às 18h, na Embratur. Ele atua há mais de 30 anos no setor turístico e é membro do trade turístico da Rota dos Milagres e do Convention & Visitors Bureau de Maragogi. Antes da nomeação na Embratur, Gilson Machado já atuava na administração federal, como secretário de Ecoturismo do Ministério do Meio Ambiente.