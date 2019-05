São João de Limoeiro terá Wesley Safadão, Gusttavo Lima e Matheus e Kauan

Alfredo Neto Rádio Jornal Limoeiro

Wesley Safadão é uma das atrações do São João de Limoeiro Foto: divulgação

Os nomes que vão animar o São João de Limoeiro foram anunciados oficialmente na noite de sexta-feira (24). Em um evento realizado na Rua da Alegria, o prefeito João Luís divulgou 32 nomes que estarão divididos em dois polos: Cultura Popular (Rua da Alegria) e Principal (Parque de Exposição de Animais). Entre os nomes confirmados estão artistas locais, regionais e nacionais.

No Parque de Exposição, os nomes anunciados foram Gustavo Mioto, Priscila Sena, John Geração, Matheus e Kauan, Banda Kitara, Wesley Safadão, Yasmin Santos, Eliane, Gusttavo Lima, Mano Walter e Maria Clara, Bruno e Marrone, Saia Rodada, Nanara Belo, Cavaleiros e Maiara & Maraísa. O prefeito disse que a grade pode receber novos nomes e até o dia 1º de junho a atualização será feita.

As datas das apresentações na Rua da Alegria ainda não foram definidas para os artistas. Os ritmos de Coco e Ciranda contarão com Zé de Teté, Belo Cirandeiro, Pedro e Mano Baé. O arrasta-pé será garantido por Anjos do Forró, Aldinho do Acordeon, Ribeiro Filho, Saia de Menina, Pegada do GB, Forrozão na Boa, Novinho da Paraíba, Santana, Paulinho do Acordeon, Mestre Genaro, Os Canavieiros, Zé Dantas, Cristina Amaral, Josildo Sá, Beto Hortis e Petrúcio Amorim.

Patrocínio

De acordo com o prefeito, as atrações que animarão o Polo da Cultura Popular serão patrocinadas pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Patrimônio Artístico e Cultural de Pernambuco (Fundarpe), enquanto a programação do polo principal será custeada por patrocinadores, através de uma empresa de captação de recursos, que projeta aporte de R$ 2.290.000 para custear artistas e estrutura.