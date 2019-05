Rádio Jornal Garanhuns comemora 68 anos com serviços à população

NE10 Interior

Festa de aniversário da Rádio Jornal Garanhuns será na sexta-feira Foto: divulgação

A Rádio Jornal Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, comemora nesta sexta-feira (31) os 68 anos de história. A programação contará com aferição de pressão, corte de cabelo, shows musicais, brindes, entre outros serviços à população.

O evento será das 8h às 14h no Espaço Colunata. Entre as atrações musicais estão Forró Pesado e Nando Azevedo. Ao longo da semana, alguns convidados participam de entrevistas na programação da Rádio Jornal Garanhuns para falar sobre a história da emissora, que é a mais antiga do interior do Estado.