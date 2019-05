Prefeitura de Caruaru divulga nota de pesar pela morte de Gabriel Diniz

NE10 Interior

Gabriel Diniz morreu em um acidente aéreo nesta segunda-feira Foto: divulgação

A Prefeitura de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, através da Fundação de Cultura e Turismo, divulgou nesta segunda-feira (27) uma nota de pesar lamentando a morte do cantor Gabriel Diniz em um acidente aéreo em Sergipe. O artista se apresentaria no dia 7 de junho, dentro da programação dos festejos juninos da Capital do Forró, no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga.

> Gabriel Diniz estava escalado para vários shows em junho em PE

"Tristeza é a única palavra que define o que nós, que fazemos o São João de Caruaru, estamos sentindo com a notícia do acidente de avião que tirou a vida do cantor Gabriel Diniz e mais três pessoas. Tão jovem e talentoso, Gabriel levou uma multidão ao Pátio do Forró no dia 16 de junho do ano passado. Iria cantar no dia 7 de junho, mais uma vez no nosso maior palco", diz a nota.

Gabriel Diniz era uma das principais atrações nacionais da festa e há poucos dias tinha gravado a participação no comercial oficial do São João de Caruaru. Ele e o caruaruense Petrúcio Amorim dividem os vocais no clipe, que tem imagens do São João na Roça do distrito de Pau Santo, na zona rural da cidade.

"Só nos resta agradecer ao músico por toda alegria que nos proporcionou e transmitir aos admiradores e familiares nossos mais sinceros sentimentos votos de solidariedade neste momento de dor", finaliza o texto.

A prefeita da cidade, Raquel Lyra, também lamentou a morte do artista: "Desde o início de nossa gestão, GD se apresentava na festa junina de Caruaru, sempre trazendo muita alegria e uma energia sem igual. Neste momento de dor, me solidarizo com familiares e amigos do cantor".

Morte de Gabriel Diniz

O cantor Gabriel Diniz, 28 anos, morreu nesta segunda-feira (27) após a queda do avião bimotor em que ele estava. A aeronave caiu no início da tarde em Porto do Mato, na cidade de Estância, região sul de Sergipe.

Próximo ao local do acidente, foram encontrados documentos do artista, incluindo o passaporte dele. No total, três corpos foram encontrados na área.

Gabriel Diniz havia feito um show em Feira de Santana, na Bahia, na noite desse domingo (26). Na sexta-feira (24), ele se apresentou em um casamento em Caruaru (PE).

O cantor alcançou sucesso nacional com a música "Jenifer", que foi um dos principais hits do Carnaval 2019. Gabriel Diniz estava marcado para se apresentar no dia 7 de junho no São João de Caruaru, além de festas privadas como JPZ Drilha.