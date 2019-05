Idoso morre e três pessoas ficam feridas após capotamento em Caruaru

NE10 Interior

Um idoso de 68 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas após um capotamento no quilômetro 118 da BR-232, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, no início da manhã desta segunda-feira (27).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro que seguia pela faixa da direita foi desviar de um buraco e entrou na faixa da esquerda. O motorista de outro veículo, que seguia na faixa da esquerda, perdeu o controle, cruzou a pista e capotou. Ele ainda bateu em uma pedra e no muro de uma casa.

Carro capotou várias vezesFoto: divulgação/PRF

Três pessoas ficaram feridas e um passageiro - idoso - faleceu. Os feridos foram levados para o Hospital Regional do Agreste (HRA). O condutor do carro que capotou fez o teste do bafômetro e o resultado foi normal. O outro motorista fugiu.