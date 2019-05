Distrito de Lajes, em Caruaru, recebe São João na Roça

NE10 Interior

São João na Roça teve shows de Lia de Carvalho, Savinho do Acordeon e Trio Caruara Foto: Janaína Pepeu/divulgação/Prefeitura de Caruaru

A segunda edição do São João na Roça foi realizado no último sábado (25) no distrito de Lajes, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O evento contou com shows de Lia de Carvalho, Savinho do Acordeon e Trio Caruara.

Apresentações da quadrilha junina Animadrilha e bumba meu boi Nelore também fizeram parte da programação.

Lajes foi o segundo lugar a receber o São João na Roça, que leva a festa junina para as comunidades da zona rural do município.

Veja na reportagem do "TV Jornal Manhã", da TV Jornal Interior: