Vídeo mostra pai agredindo filha na frente de escola em Garanhuns

Câmeras de segurança da instituição de ensino registraram as agressões Foto: reprodução de vídeo

Um homem foi preso suspeito de agredir a filha de 15 anos em frente a um colégio no bairro Heliópolis, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. Testemunhas relataram que a jovem estaria conversando com amigos no momento em que o pai chegou à escola, o que o deixou insatisfeito.

As câmeras de segurança da instituição de ensino registraram as agressões. É possível ver que o homem puxa a garota pelos cabelos e a agride várias vezes enquanto ela entra no veículo. Mesmo depois de ter entrado no carro, o pai sai e abre a porta traseira para bater novamente na menina.

O caso aconteceu no dia 17 de maio deste ano e o pai dela foi preso no dia seguinte, em cumprimento a um mandado de prisão. Ele foi levado à Delegacia Seccional de Garanhuns e em seguida encaminhado à Cadeia Pública de Garanhuns, onde permanece preso.

Por meio de nota, o colégio informou que o caso aconteceu na área externa da instituição, no horário de saída dos estudantes. O colégio disse ainda que repudia e não compactua com atos de violência. "Ao tomar ciência do ocorrido, todas as medidas necessárias foram tomadas com respaldo em nossa legislação, em especial, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente", diz a nota.