Leonardo, Wesley Safadão e Márcia Fellipe no São João da Moda

O lançamento aconteceu na tarde desta sexta-feira (24) Foto: Carolina Pinto/TV Jornal Interior

Em evento realizado na tarde desta sexta-feira (24), a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste, divulgou a programação oficial do São João da Moda 2019. O evento, que chega a sua 7ª edição, acontece no espaço do estádio municipal Ary Barroza, o Aryzão, no bairro Nova Santa Cruz.

A festa começa no dia 21 de Junho, seguindo pelos dias 22, 23, 24, 28 e 29, totalizando seis noites de festividades. Entre as atrações confirmadas durante o lançamento estão os cantores Leonardo, Wesley Safadão, Márcia Fellipe, Bell Marques, Jorge de Altinho, Alok, entre outros.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (21 de junho)

Leonardo

Renno

Forró dos Bossas

Sábado (22 de junho)

Wesley Safadão

Amigos Sertanejos

Alysson Levado

Jordão Jó

Domingo (23 de junho)

Jorge de Altinho

Solteirões

Decentes do Forró

Fagundes

Segunda (24 de junho)

Márcia Fellipe

Alok

Bidinga do Acordeon

Bedeu Quirino

Sexta-feira (28 de junho)

Bell Marques

Cavaleiros

Dida de Nan

Sábado (29 de Junho)

Luan Estilizado

Davi Firma

Gleydson e Henrick

Garota Dengosa