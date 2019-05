Confira o resultado do sorteio para o stand up de Murilo Couto em Caruaru

NE10 Interior

Evento será realizado neste sábado (25) em Caruaru Foto: divulgação

O NE10 Interior sorteou nesta sexta-feira (24) os ingressos para o show de Murilo Couto em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O evento será neste sábado (25), às 20h, no Teatro Difusora. Os vencedores podem retirar os ingressos até a noite desta sexta-feira na sede da TV Jornal Interior, na Avenida José Marquês Fontes, bairro Indianópolis. É necessário levar documento de identificação com foto.

No stand up, Murilo relata histórias da infância, adolescência e maioridade para mostrar porque a expressão "Gala Seca" o descreve tão bem. O convite dele é "Venha rir da desgraça alheia".

Natural de Belém (PA), Murilo já trabalhou em "Malhação", na Rede Globo, no "Agora é Tarde", na Band, e atualmente faz parte do "The Noite", no SBT. O canal do Youtube dele tem mais de 1 milhão de inscritos.

Confira os ganhadores:

1. Tiago Vinícios de Azevedo - final do telefone: 3899

2. Andréia Maria da Silva - final do telefone: 3852

3. Heitor Trajano Santos da Silva - final do telefone: 8720

4. Iranildo Ferreira da Silva - final do telefone: 5217

5. Marcelo Pedro da Silva - final do telefone: 4277

6. Aline Mayara Alves Matias - final do telefone: 0116

7. Paulo André de Lima - final do telefone: 1819

8. Eldo Braga de Lacerda - final do telefone: 2285

9. Marina Yalle Pereira da Silva - final do telefone: 0806

10. Danilo Buarque dos Reis - final do telefone: 8209