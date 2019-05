Programação do São João de Limoeiro será anunciada nesta sexta-feira

Alfredo Neto Rádio Jornal Limoeiro

Gusttavo Lima é uma das atrações já confirmadas na festa Foto: Divulgação

A programação do São João de Limoeiro, no Agreste de Pernambuco, será divulgada nesta sexta-feira (24), a partir das 19h30, em um evento programado para a Rua da Alegria, assim como ocorreu em 2017. Segundo o prefeito João Luís (PSB), alguns nomes confirmados na grade artística estarão presentes no lançamento. O gestor adiantou as participações de Novinho da Paraíba (foto), Aldinho do Acordeon, Anjos do Forró, Paulinho do Acordeon e Mestre Genaro. Assim como nos últimos dois anos, a cidade mais uma vez contará com o Polo da Rua da Alegria.

No último sábado (18), João revelou os nomes de Marília Mendonça, Wesley Safadão e Gusttavo Lima durante um evento estudantil, como parte da programação. Em contato com a nossa reportagem, o prefeito disse ainda que a empresa vencedora da chamada pública para coordenar o São João será apresentada. "A empresa vai divulgar os nomes que ela definiu para vir para o São João de Limoeiro. Grandes nomes nacionais, grandes nomes do sertanejo e grandes forrozeiros que estarão presentes em Limoeiro este ano", disse o prefeito.

Atrações do São João de Limoeiro

Em evento estudantil realizado durante o fim de semana na quadra da Escola de Referência ao Ensino Médio (EREM) Professora Jandira de Andrade Lima (CERU), o prefeito de Limoeiro, João Luís (PSB), revelou que Gusttavo Lima, Marília Mendonça e Wesley Safadão estarão na grade do São João do município. "O São João que a gente costuma dizer: pra turista ver", afirmou.

Confira o vídeo: