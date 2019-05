NE10 Interior sorteia 10 pares de ingressos para show de Murilo Couto em Caruaru

NE10 Interior

Evento será no próximo sábado (25), às 20h, no Teatro Difusora Foto: divulgação

O NE10 Interior vai sortear dez partes de ingressos para o show de Murilo Couto em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O evento será no próximo sábado (25), às 20h, no Teatro Difusora. O sorteio será nesta sexta-feira (24), às 12h.

No stand up, Murilo relata histórias da infância, adolescência e maioridade para mostrar porque a expressão "Gala Seca" o descreve tão bem. O convite dele é "Venha rir da desgraça alheia".

Natural de Belém (PA), Murilo já trabalhou em "Malhação", na Rede Globo, no "Agora é Tarde", na Band, e atualmente faz parte do "The Noite", no SBT. O canal do Youtube dele tem mais de 1 milhão de inscritos.

