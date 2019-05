Congresso Multidisciplinar da Asces-Unita é transmitido pelo SJCC Interior

NE10 Interior

A cerimônia de abertura do congresso foi transmitida nas redes sociais do SJCC Interior Foto: Reprodução/TV Jornal Interior

Em comemoração aos 60 anos da Asces-Unita, a faculdade realiza o Congresso Multidisciplinar para as áreas de Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e Engenharias. A solenidade de abertura aconteceu no centro de conovenções do Senac Caruaru e foi transmitida nas redes sociais do Sistema Jornal do Commercio Interior (SJCC Interior) nessa quarta-feira (22), ancorada pela jornalista Jailma Barbosa.

Com o tema "Os desafios do desenvolvimento sustentável: entre o local e o global", o evento discute a integração das áreas envolvidas no congresso a partir dos conceitos traçados pela Organização das Nações Unidas (ONU). A programação, que envolve palestras, mesas redondas, minicursos e apresentações de trabalhos vai até a próxima sexta-feira (24). Além da apresentação, os melhores trabalhos serão publicados em forma de e-book.

A solenidade contou com discursos de autoridades, apresentações culturais e discussões relativas ao momento do país durante duas horas de programação.

Acompanhe a transmissão:

Além da solenidade, foi realizado um programa especial transmitido diretamente do local. A jornalista Jailma Barbosa entrevistou o reitor da Asces-Unita; a coordenadora de ensino do Centro Universitário, Lívia Vasconcelos; o professor Fernando Andrade, que coordenou o Congresso. No especial, os entrevistados falaram sobre os 60 anos da Asces-Unita, as perspectivas para o futuro do Centro Universitário, assim como os bastidores do Congresso Multidisciplinar.

Acompanhe o especial: