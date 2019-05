Caruaru recebe o evento Arraial do Bita

NE10 Interior

A festa será realizada Foto: Divulgação

O Shopping Difusora, em Caruaru, recebe entre os dias 25 e 26 de maio o evento Arraial do Bita. A festa, que acontece no Espaço Difusora, no quinto piso do centro de compras, vai mesclar brincadeiras lúdicas e tradicionais de São João com músicas do mundo Bita em ritmos juninos.

Durante os dois dias de evento, a programação começa a partir das 15h, encerrando com show do Bita especial de São João com a presença da Flora, do Tito, da Lila, do Dan e do Bita. O evento conta ainda com uma brinquedoteca e trio pé de Serra.

Os ingressos custam R$ 60 ou R$ 40 + 1kg de alimento não perecível. A meia entrada custa R$ 30 e crianças de até 1 ano e 11 meses não pagam desde que estejam acompanhadas dos pais, que devem adquirir o ingresso.

A compra dos ingressos pode ser realizada presencialmente na Loja Caracole do Shopping Difusora ou na entrada do evento. Compras digitais podem ser realizadas no site de compras de bilheteria digital.