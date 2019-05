Alunos denunciam larvas na merenda de escola em Santa Cruz

NE10 Interior

Larva foi achada na merenda de uma escola estadual Foto: reprodução/TV Jornal

Um grupo de alunos denunciou ao Blog do Bruno Muniz, parceiro do NE10 Interior, que larvas foram encontradas na merenda da Escola de Referência Luiz Alves da Silva, em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. A larva teria sido achada no alimento servido na instituição de ensino. A partir da denúncia, uma foto da comida circulou nas redes sociais.

Por meio de nota, a Secretaria de Educação e Esportes informou que enviou nesta quinta-feira (23) uma equipe de nutricionistas para fazer visita de inspeção na escola e verificar as causas ocorrido. O órgão disse ainda que toda a merenda passa por uma avaliação nutricional rigorosa antes de ser servida ao estudante, com visitas mensais de equipes de nutrição em cada escola e a realização de formação de merendeiras conforme padrões estabelecidos pela Anvisa.