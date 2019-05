﻿Ex-prefeito de Bezerros será Presidente da Arpe

NE10 Interior

Severino Otávio esteve em reunião com o governador Paulo Câmara, no palácio do campo das princesas Foto: Hélia Scheppa/SEI

O ex-prefeito da cidade de Bezerros, Severino Otávio, será nomeado presidente da Agência Reguladora de Pernambuco (Arpe). A cerimônia de posse acontecerá no dia 3 de junho. Severino foi recebido no palácio do campo das princesas nessa quarta-feira (22), para acertar os detalhes da cerimônia com o governador Paulo Câmara.

Bacharel em direito e delegado especial da Polícia Civil aposentado, Severino Otávio já governou a cidade de Bezerros em duas ocasiões (1973-1976 e 2013-2019), foi deputado estadual por dois mandatos (1979-1982 e 1983-1986). Em junho de 1986 foi nomeado conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Renúncia

Severino Otávio, o Branquinho, renunciou ao cargo de prefeito de Bezerros no dia 2 de maio. Em nota oficial, ele alegou que estaria com complicações de saúde devido aos altos níveis de estresse, mas confirmou o convite de Paulo Câmara para a Agência Reguladora de Pernambuco (Arpe) na ocasião. A cidade está sendo governada pelo então vice-prefeito, Breno Borba.