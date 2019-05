SJCC Interior transmite abertura do Congresso Multidisciplinar Asces-Unita

NE10 Interior

Foto: divulgação/Asces-Unita

O Sistema Jornal do Commercio Interior (SJCC Interior) transmite nesta quarta-feira (22), a partir das 19h, a abertura do Congresso Multidisciplinar Asces-Unita, que será realizado no Centro de Convenções. A transmissão - nas redes sociais do SJCC Interior - será ancorada pela jornalista Jailma Barbosa.

O objetivo do evento é discutir a integração do desenvolvimento para as áreas de ciências humanas, sociais aplicadas e engenharias a partir dos conceitos traçados pela Organização das Nações Unidas (ONU). O congresso faz parte das comemorações de 60 anos da Asces-Unita.

O evento começa nesta quarta-feira e segue até sexta-feira (24). O tema é "Os desafios do desenvolvimento sustentável: entre o local e o global". Nos outros dois dias, as atividades serão na Asces-Unita. A programação conta com palestras, mesas redondas, minicursos, e apresentações de trabalhos nos formatos de comunicação oral e e-pôsteres. Os melhores trabalhos serão publicados em forma de e-book.

História

A história da Asces-Unita começou no fim dos anos 50, quando o doutor em Direito e então deputado federal Tabosa de Almeida trouxe para o Agreste a possibilidade de formação superior. Entre a criação da instituição e a autorização dos primeiros cursos por parte do Ministério da Educação, em 1959, foram dois anos de muito esforço. Os cursos de Direito e Odontologia eram inéditos no interior até aquele momento. Aos poucos foram chegando novos cursos, implantados após a morte de Tabosa de Almeida, em um acidente de carro, em 1998.

Atualmente a Asces oferece 23 cursos de graduação em nível superior, 30 especializações latu sensu, mais de 40 projetos de extensão e de pesquisa universitárias, além de formação na área técnica, com sete cursos e uma especialização técnica em uma unidade de terapia intensiva (UTI). A Asces-Unita é um complexo educacional que compreende quatro campi universitários, sete anexos e mais de 5 mil pessoas, entre funcionários administrativos, professores e estudantes circulando diariamente. São cerca de 150 entidades públicas e privadas de todo o País e do exterior conveniadas ao centro universitário.