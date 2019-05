Justiça revoga liminar que impedia realização do São João da Moda

NE10 Interior

São João da Moda será no dias 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 e 29 de junho Foto: divulgação/Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe

A Justiça revogou a liminar que impedia a realização do São João da Moda, em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. O motivo da suspensão era a denúncia de que o município estaria em atraso com os salários dos servidores, repasses previdenciários e obrigações com empresas terceirizadas.

De acordo com o prefeito do município, Edson Vieira, o imbróglio com a Justiça está resolvido. "Foi mostrado todas as certidões da prefeitura, questão de INSS, consignados, Santa Cruz Prev. A Justiça tinha recebido uma informação que não equivalia com o que a gente tinha. Então a gente mostrou que estava havendo um equívoco e tão logo o juiz viu que estava tudo em dia, a gente teve essa aptidão da Justiça para lançar a programação oficial do São João da Moda", explicou, em entrevista à Rádio Jornal Caruaru.

Ainda segundo o prefeito, a programação da 7ª edição da festividade será divulgada nas redes sociais oficiais da prefeitura. Na sexta-feira (24), uma coletiva de imprensa será realizada com a presença de homenageados e autoridades para divulgar os detalhes do evento: "Estou muito feliz com isso, muito tranquilo, e agora pronto para que a gente possa acelerar todos os trabalhos e fazer um grande evento".

O prefeito informou que os gastos deste ano serão 50% a menos do que no ano passado. A festa será realizada com dinheiro público e privado. Uma licitação foi aberta para contratar empresas para a parte da infraestrutura, que inclui palco, iluminação, som, camarotes, entre outros.

O São João da Moda começa no dia 16 de junho com a festa de Santo Antônio no distrito de Poço Fundo. No dia 21 de junho, iniciam os shows no polo principal do evento. A festa segue nos dias 22, 23, 24, 26 e 27 (católico e evangélico), 28 e 29 de junho.

