Feirão do Imposto "Menos é Mais" é realizado em Caruaru

Feirão do Imposto será realizado nesta quinta-feira em Caruaru Foto: divulgação/ACIC

A ACIC Jovem realiza nesta quinta-feira (23), a partir das 18h30, o evento Feirão do Imposto, no auditório da ACIC, em Caruaru, Agreste de Pernambuco. O tema deste ano é "Menos é Mais" e haverá duas palestras e exposição de produtos, mostrando a diferença entre o preço de venda e o preço sem impostos.

O Feirão do Imposto terá as palestras "Tributação e crescimento econômico", ministrada pelo economista Pedro Neves, e "Compliance e reorganização tributária", com o especialista em direito tributário Luís Alexandre Oliveira.

"Nosso objetivo é conscientizar a população em relação aos tributos pagos e como podemos revertê-los em serviços para a comunidade", explica a presidente da ACIC Jovem, Natália Pimentel. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do link. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (81) 3721.2725.