Diocese de Caruaru promove workshop de Comunicação

NE10 Interior

Foto: Divulgação

A Diocese de Caruaru realiza, no Centro Diocesano Jesus Mestre, no bairro Petrópolis, o II Workshop de Comunicação "Extended". Com a temática "Educar para o Digital", o evento, realizado entre os dias 24 e 26 de maio, trará a Doutora em comunicação Joana Puntel para debates sobre as práticas de jornalismo, cidadania, política de comunicação, igreja, religião, cultura, meios de comunicação e educação digital.

Os interessados podem se inscrever através do site workshop.diocesedecaruaru.com.br . O 1º lote custa R$ 120. No site, o pagamento deve ser realizado através de cartão de crédito. Para pagamento à vista, deve-se realizar a inscrição no dia do evento.

Confira a programação completa:

Sexta-feira - 24 de maio

17h: Credenciamento

18: Primeiro Módulo

19h30: Coffee Break

20h: Retorno Primeiro Módulo

22h: Encerramento do dia

Sábado - 25 de maio

8h: Segundo Módulo

9h30: Coffee Break

10h: Retorno Segundo Módulo

12h: Almoço

13h30: Terceiro Módulo

15h: Coffee Break

15h30: Retorno Terceiro Módulo

17h30: Intervalo

17h45 Janta

18h30: Quarto Módulo

20h: Intervalo

20h15: Retorno Quarto Módulo

22h: Encerramento do dia

Domingo - 26 de maio

7H30: Missa

8h30: Cafezinho

9h: Quinto Módulo

10h30: Coffee Break

11h: Retorno Quinto Módulo

13h: Encerramento do curso e entrega dos certificados

13h: Encerramento do curso e entrega dos certificados

13h15: Almoço