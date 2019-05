Dia das Comidas Gigantes será comemorado nesta quarta em Caruaru

NE10 Interior

Criado em 1994, Cuscuz Gigante é uma das festas mais famosas até hoje Foto: divulgação

O Dia Municipal das Comidas Gigantes será comemorado nesta quarta-feira (22) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A Associação dos Idealizadores das Comidas Gigantes fará uma mesa junina com todas as 14 iguarias do grupo, que incluem desde o Maior Bolo de Milho até a Maior Pipoca.

A quadrilha Flor do Caruá e outras atrações de forró se apresentam no evento. A festa será realizada a partir das 19h na Rua Barão de Itamaracá, no bairro Indianópolis. A lei que estabelece o 22 de maio como o Dia Municipal das Comidas Gigantes foi sancionada no ano passado.

As festas das comidas gigantes de Caruaru começaram em 1990, quando o casal Margarida e José Moreira, com a ajuda de amigos, decidiu fazer uma pamonha para celebrar o São João. A primeira guloseima teve 3,8 quilos, grande em comparação ao usual. Com o tempo, a pamonha foi aumentando e chegou a 340 quilos. O primo de Margarida, Augusto Soares - conhecido como Augusto Eventos - criou o Cuscuz Gigante, que é uma das comidas gigantes de maior sucesso até hoje.

Depois, vieram diversos eventos e atualmente são quase 40 festas durante o ciclo junino. Três grupos de organizadores existem no município: Associação dos Idealizadores das Comidas Gigantes de Caruaru; União das Comidas Gigantes de Caruaru e Movimento dos Idealizadores das Comidas Gigantes de Caruaru. Há ainda algumas comidas organizadas de forma independente.