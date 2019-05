Contas da Câmara de Caruaru são aprovadas pelo TCE

NE10 Interior

Contas da Câmara de Caruaru de 2017 foram aprovadas Foto: divulgação/Câmara de Caruaru

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) emitiu parecer favorável às contas da Câmara Municipal de Caruaru, no Agreste, referentes ao ano de 2017. Para o presidente da Casa Jornalista José Carlos Florêncio, Lula Tôrres (PSDB), a aprovação das contas é uma prova do trabalho transparente que a Casa vem prestando à população.

"Temos trabalhado para coordenar o uso do dinheiro público com responsabilidade. Só em 2017 nós entregamos carro alugado, prédio alugado e enxugamos ao máximo os gastos", afirmou.

O Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL) é considerado uma vitória por Lula Tôrres. Através do sistema - implantado em 2017 - todos os cidadãos têm acesso aos projetos e processos legislativos que acontecem na Câmara, online, de forma gratuita.