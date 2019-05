Campanha de vacinação contra a gripe entra na reta final

NE10 Interior

Em Caruaru, 74,58% do público-alvo já foi atingido Foto: Divulgação

A Campanha Nacional de vacinação contra a gripe está chegando na reta final. Prevista para ir até o dia 31 de maio, aproximadamente 74,58% do público-alvo já foi atingido em Caruaru. De acordo com o Programa Nacional de Imunização (PNI) da Secretaria Municipal de Saúde a meta é alcançar 90% de imunização.

Entre o público da vacina, fazem parte gestantes, mulheres no período de até 45 dias pós parto, crianças de seis meses a menores de cinco anos, trabalhadores de saúde ativos, povos indígenas, indivíduos acima de 60 anos, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis ou que possuam condições clínicas especiais com apresentação de prescrição médica, professores ativos da rede pública e particular, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

Em Caruaru, a vacina está disponível nos 73 postos de Saúde da Família de Caruaru e nos quatro Centros de Saúde da cidade, localizados nos bairros da Boa Vista, Cedro, São Francisco e Indianópolis.

Cobertura Vacinal por grupo:

Crianças- 72,74%

Trabalhadores da saúde- 79,38%

Gestantes- 84,43%

Puérperas- 80,54%

Idosos- 72,45%

Professores- 58,07%

Comorbidades- 62,95%

TOTAL- 74,58%